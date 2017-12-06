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Политика
Официальный Кремль ожидает решения президента РФ по поводу участия в выборах 2018 года
Администрация президента Путина сообщает о готовности аппарата и служащих к старту президентской кампании..
Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что это заявление следует ждать в любой день и любой момент. Спонтанное для общественности объявление о решении принять участие в выборах ждут все, этому событию готовы.
Дмитрий Песков уверил электорат в том, что к этому заявлению готовы каждый день в любое время.
Слухи давно опережают завление каждый день и пока неизвестна дата принятия этого решения и объявления об этом в СМИ
В связи с этим Песков Дмитрий не уверен, что заявление будет сделано в среду
Старт кампании назначен cостоится с 7 до 17 декабря.
Комментариев от самого президента Владимира Путина пока не поступило..
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