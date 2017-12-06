Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что это заявление следует ждать в любой день и любой момент. Спонтанное для общественности объявление о решении принять участие в выборах ждут все, этому событию готовы.

Дмитрий Песков уверил электорат в том, что к этому заявлению готовы каждый день в любое время.

Слухи давно опережают завление каждый день и пока неизвестна дата принятия этого решения и объявления об этом в СМИ

В связи с этим Песков Дмитрий не уверен, что заявление будет сделано в среду

Старт кампании назначен cостоится с 7 до 17 декабря.

Комментариев от самого президента Владимира Путина пока не поступило.

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