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Политика

Официальный Кремль ожидает решения президента РФ по поводу участия в выборах 2018 года

Фото: www.flickr.com

Официальный Кремль ожидает решения президента РФ по поводу участия в выборах 2018 года

ИА «РОСБАЛТ» 06 декабря 2017г., 13:49

Администрация президента Путина сообщает о готовности аппарата и служащих к старту президентской кампании.

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что это заявление следует ждать в любой день и любой момент. Спонтанное для общественности объявление о решении принять участие в выборах ждут все,  этому событию готовы.

Дмитрий Песков уверил электорат в том, что к этому заявлению готовы каждый день в любое время.

Слухи давно опережают завление каждый день и пока неизвестна дата принятия этого решения и объявления об этом в СМИ

В связи с этим Песков Дмитрий не уверен, что заявление будет сделано в среду

Старт кампании назначен cостоится с 7 до 17 декабря.

Комментариев от самого президента Владимира Путина пока не поступило.

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