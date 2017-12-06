Образование/Карьера

Он состоит в том, что плотность читательской грамотности велика.

При учете того, что исследования проведены в разных регионах, это говорит о большом терпении и желании молодых учеников овладеть науками. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Исаак Калина:

«Я анализировал: почему же московские школьники так оторвались и показали хорошие результаты по итогам мировых исследований? И пришёл к такому выводу: за последние 5-7 лет создана очень содержательная система дополнительного образования.

Мы постарались за эти годы сделать так, чтобы система допобразования была не просто развлечением, а стала серьёзной поддержкой основному образовательному развитию. То есть, чтобы это было подкрепление изучению той же химии, физики, математики и так далее», - рассказал руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина.

5 декабря были обнародованы результаты международного исследования качества чтения и понимания текста для учащихся 4-х классов PIRLS, которое организовано Международной Ассоциацией по оценке учебных достижений IEA и оценивает уровень читательской грамотности младших школьников, заканчивающих обучение в начальной школе. Цель данного исследования – сравнение уровня и качества чтения и понимания текста учащимися в разных странах мира, выявление различий в национальных системах образования. Московские школьники показали высокие результаты. По данным исследования, средние показатели читательской грамотности московских четвероклассников значительно выше результатов других городов и регионов, для которых проводились аналогичные исследования. Кроме того, ребята продемонстрировали высокую плотность результатов, что свидетельствует о хорошей массовой подготовке учащихся.

Москва приняла участие в исследовании по стандартам PIRLS, для школ города было проведено отдельное исследование. Выборка московских учащихся формировалась независимо от общероссийской выборки, она включала порядка 4,2 тысячи четвероклассников из 150 столичных школ.

Московские школьники хорошо проявили себя и в исследовании PISA – крупнейшей международной программе по оценке учебных достижений. Исследование проводится среди 15-летних школьников по всему миру и определяет уровень знаний и умений, необходимых для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Мониторинг проходит раз в три года.

«Результаты московских школьников оказались выше ожиданий. Россия раньше в исследованиях PISA, как правило, всегда входила в первые 40 стран. И поэтому мы считали, что если Москва попадёт в тридцатку, то это будет серьёзным доказательством того, что выбранный курс в улучшении качества образования правильный. Москва по сравнению со странами-участниками оказалась в первой десятке (6-е место) по математической и читательской грамотности, во второй десятке - по естественнонаучной», - пояснил Исаак Калина.



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