Будем здоровы

Популярный российский певец Николай Басков поделился с поклонниками секретом своего цветущего внешнего вида: по словам 41-летнего артиста, он принимает специальные таблетки против старения.



"Год назад мне позвонили из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Эти люди изучают процессы старения, причины и как с этим бороться. Они сказали, что у них есть таблетки молодости и предложили принять участие в эксперименте, попить их какое-то время. Я подумал, посмотрел состав и согласился, потому что в таблетках нет химии, и это не стволовые клетки", - цитируют СМИ.



При этом исполнитель подчеркивает, что таблетки не являются панацеей, поэтому для безупречного внешнего вида все равно придется потрудиться.

"Конечно, я не забросил спорт и правильное питание. Если человек думает, что он выпьет таблетку раз в день, и у него все сложится, он ошибается. Но если все делать в комплексе, можно немножко обмануть природу", - отметил он.

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