В Замоскворецком суде Москвы началось выступление с последним словом бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемый в получении взятки в $2 млн.

«Последнее слово предоставляется подсудимому Улюкаеву», — сказала судья Лариса Семенова. До начала суда Улюкаев заявил журналистам, что его речь будет краткой и займет минут 10.

«Я постоянно говорил, что я не виновен и категорически отклоняю обвинения, и в последнем слове это заявляю», — сказал Улюкаев. Он отметил, что против него «была совершена жесткая и чудовищная провокация». «Мнимый свидетель, потерпевший, кто же он (Игорь Сечин — прим.) в процессе? Скорее специалист по дурно пахнущим делишкам», — добавил бывший министр.

По мнению прокурора, вина Улюкаева является доказанной. Гособвинение требует для бывшего министра 10 лет колонии и штраф 500 млн рублей.

Напомним, Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в $2 млн за подтверждение покупки «Роснефтью» акций «Башнефти». Его домашний арест продлен до 27 января 2018 года.

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