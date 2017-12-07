Об этом 7 декабря на пресс – конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил руководитель Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

«9 декабря 2017 года с 13.00 до 19.00 в саду «Эрмитаж» пройдет «День НеДальнего Востока». Торжественное начало мероприятия в 14.00. На концертной площадке выступят мастера искусств, танцевальные коллективы и эстрадные исполнители, которые познакомят гостей с яркими культурными традициями жителей Дальнего Востока», - сказал Виталий Сучков.

По его словам, посетителей мероприятия непременно порадуют песни на чукотском, эвенкийском и якутском языке, чукотское горловое пение, бурятский и эвенкийский танцевальные номера, выступление ансамбля «Туллай», фольклорного коллектива «Чибатуха» и многих других артистов.

Выставка-ярмарка изделий дальневосточных народных промыслов и сувениров удивит москвичей изысканными изделиями. Также на празднике будет представлена национальная кухня жителей данной территории.

В материалах, подготовленных к пресс – конференции, сообщается, что для того, чтобы погрузить гостей в атмосферу праздника, организаторы предусмотрели специальный дальневосточный уголок. Весь день в саду «Эрмитаж» для посетителей мероприятия будет работать коренной житель Чукотки с двумя оленями, с которыми можно будет сфотографироваться на память.

Молодежь привлечет спортивная площадка, на которой будут проводиться соревнования и показательные выступления традиционных для регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, видов спорта, таких как мас-рестлинг, северное многоборье, единоборства народов Дальнего Востока и др.

А самые маленькие гости наверняка заинтересуются детской площадкой. Народные игры и игрушки – это неотъемлемая часть традиционной культуры дальневосточных народов, отражающая национальный характер и историю их развития. Им всегда отводилось особое место в повседневной жизни. В играх отражались особенности менталитета, мировоззрения, которые основывались на сохраняющемся до сих пор почитании, культе природы. Дети узнают много нового о народных забавах, а также смогут поучаствовать в увлекательных конкурсах. Победители конкурсов и викторин получат памятные призы и сувениры. И, конечно, больших и маленьких посетителей праздника развлечет якутский Дед Мороз Чысхаан, хранитель холода, живущий в Оймяконе, где температура достигает -72 градусов.

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