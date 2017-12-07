Автомагистраль

В связи со строительством станции метро «Стромынка» с 9 декабря до окончания работ изменятся трассы пяти маршрутов общественного транспорта ГУП «Мосгортранс», проходящие в районе Сокольнической площади. Движение по площади будет закрыто, а остановки наземного транспорта перенесены на прилегающие улицы.

Так, автобусы № 40 и 122 будут следовать с разворотом у главного входа в парк «Сокольники» без заезда на Сокольническую площадь. Автобусы № 78 и 716 по направлению к конечной остановке «Дворец спорта «Сокольники» поедут по улице Сокольническая Слободка, обратно – по Маленковской улице. Автобусы № 75 будут следовать по улице Сокольнический Вал без заезда на Сокольническую площадь.

Вместе с этим остановки маршрутов № 40, 75, 122 будут перенесены с Сокольнической площади на улицу Сокольнический Вал – к главному входу в парк «Сокольники», а маршрутов № 78, 716 – на Русаковскую улицу к вестибюлю станции метро «Сокольники».

Кроме того, остановка трамваев № 7, 13 при следовании в центр будет перенесена к дому № 1 по улице Стромынка, а остановка автобуса № т32 и троллейбусов № 14, 41 – к дому № 31 по Русаковской улице. Остановка трамваев № 7, 13, 45, Б на Русаковской улице при следовании в центр до окончания строительства обслуживаться не будет. Посадка на трамваи № 45, Б будет осуществляться на 2-м Полевом переулке. Трассы данных маршрутов останутся прежними.

.