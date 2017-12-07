Происшествия

Анонимный звонок заставил органы безопасности эвакуировать здание ГД

К сожалению уже не в первый раз прозвучал анонимный звонок о том, что здание в центре города заминировано. На этот раз угроза взрыва возникла у здания ГД. Идет проверка сообщения о возможном взрыве.

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