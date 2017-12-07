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Происшествия
Анонимный звонок заставил органы безопасности эвакуировать здание ГД
К сожалению уже не в первый раз прозвучал анонимный звонок о том, что здание в центре города заминировано. На этот раз угроза взрыва возникла у здания ГД. Идет проверка сообщения о возможном взрыве..
Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в здании Государственной думы.
Анонимный звонок поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в здании на Охотном ряду.
На место ЧП выехали спасатели.
Проводится ли эвакуация людей, не уточняется.
Всего за два месяца из-за анонимных звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах России пришлось эвакуировать более 2,3 миллиона человек. Возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"..
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