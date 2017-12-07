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Происшествия

Анонимный звонок заставил органы безопасности эвакуировать здание ГД

Фото: www.flickr.ru

Анонимный звонок заставил органы безопасности эвакуировать здание ГД

M24.ru 07 декабря 2017г., 13:11

К сожалению уже не в первый раз прозвучал анонимный звонок о том, что здание в центре города заминировано. На этот раз угроза взрыва возникла у здания ГД.  Идет проверка сообщения о возможном взрыве.

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Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в здании Государственной думы.

Анонимный звонок поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в здании на Охотном ряду.

На место ЧП выехали спасатели.

Проводится ли эвакуация людей, не уточняется.

Всего за два месяца из-за анонимных звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах России пришлось эвакуировать более 2,3 миллиона человек. Возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

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