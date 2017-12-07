Награды победителям вручали руководитель Департамента развития новых территорий г. Москвы Владимир Жидкин, префект ТиНАО Дмитрий Набокин и председатель правления фотохолдинга ПроЛаб Николай Канавин.

Первое место в конкурсе заняла житель поселения Филимонковское Екатерина Могилат за фотоработу «Банзааааай!». Второе место занял Егор Некрушев и его работа «Выходной». Третье место ушло жителю Краснопахорского поселения Геннадию Штальбауму и его работе «Заречье».

Победителям фотоконкурса были вручены дипломами, а также новые современные фотоаппараты. Всем лауреатам конкурса достались ценные призы от партнеров проекта.

«Фотоконкурс «Образы Новой Москвы» прошел очень хорошо, участников был много. Так как присоединенные территории находятся в активной стадии развития, очень хотелось запечатлеть этот момент, в том числе и глазами новомосквичей. Думаю, этот конкурс может стать хорошей традицией», - сказал в своем выступлении Владимир Жидкин.

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