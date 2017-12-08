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Cпорт
«Зенит» выиграл у «Реал Сосьедад»
Лига Европы принесла первое место в группе L команде «Зенит».
В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы «Зенит» на выезде одолел «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.
В итоге петербургский клуб финишировал на первом месте в группе L, где также выступали «Русенборг» и «Вардар», сыгравшие в параллельной встрече вничью. Поражение не помешало «Реал Сосьедад» стать вторым и тоже выйти в плей-офф.
В 1/16 финала выступят сразу четыре команды из России. Помимо «Зенита» это «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Последние два клуба стали третьими в своих группах в Лиге чемпионов..
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