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Cпорт

«Зенит» выиграл у «Реал Сосьедад»

«Зенит» выиграл у «Реал Сосьедад»

ИА «РОСБАЛТ» 08 декабря 2017г., 08:18

Лига Европы принесла первое место в группе L команде «Зенит»

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В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы «Зенит» на выезде одолел «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.

В итоге петербургский клуб финишировал на первом месте в группе L, где также выступали «Русенборг» и «Вардар», сыгравшие в параллельной встрече вничью. Поражение не помешало «Реал Сосьедад» стать вторым и тоже выйти в плей-офф.

В 1/16 финала выступят сразу четыре команды из России. Помимо «Зенита» это «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Последние два клуба стали третьими в своих группах в Лиге чемпионов.

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Москва-Инфо

   