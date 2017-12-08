Московская сцена

"Провинциальные танцы" — один из первых театров современной России, существует с 1990 года. 10 раз спектакли театра были номинированы на Национальную театральную премию "Золотая маска десять раз", пять "Масок" — в арсенале театра. Театр постоянно гастролирует: в фестивальных поездках он побывал в 53 городах 19 стран мира и в 33 городах России. В репертуаре, кроме постановок хореографа и художественного руководителя театра Татьяны Багановой, 11 спектаклей авторства зарубежных хореографов и четыре мультижанровые коллаборации.

"Самый качественный, самый любимый и самый известный в мире российский театр современного танца. Именно "провинциалы" позволяют утверждать, что этот жанр представлен у нас на достойном уровне. Лидер и постановщик — Татьяна Баганова. Театр — лауреат дюжины фестивалей, обладатель кучи призов, постоянный гастролер и участник престижных копродукций. Фирменный стиль "провинциалов" — абсурдный морок спектакля, в котором чудом живут трогательные человечки с ломаной пластикой". (Русский репортер)

"Татьяна Баганова, хореограф екатеринбургского театра "Провинциальные танцы" имеет поразительное визуальное воображение и ясное авторитетное видение того, что она хочет достичь при помощи танца. Она, очевидно, видит красоту и юмор в угловатых и шероховатых вещах, людях и историях, которые они могут рассказать. В ней есть что-то от Шагала". (Нью-Йорк Таймс)

В гастрольной программе "Провинциальных танцев" два спектакля: "Макбет: история любви". Хореографы-постановщики: Вальтер Маттеини, Ина Брукс, Музыка: Антонио Вивальди, Макс Рихтер, Эцио Боссо.

"После вовлеченности". Хореограф-постановщик: Татьяна Баганова. Музыка: Николай Судник ("Деликатесы"), Георгий Гурджиев и Василис Цабропулос ("Песни, гимны и танцы"), группа "Вечерние посиделки анархистов".

Московский музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко

06.12 — 10.12

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