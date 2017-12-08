Личный бюджет

Установленный Банком России официальный курс доллара на 8 декабря 2017 вырос на 36,67 копейки и составил 59,2948 рубля, курс евро на сегодня поднялся на 22,63 копейки - до 69,9323 рубля.



Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу поднялась по сравнению с показателем четверга на 30,35 копейки - до 64,0817 рубля.

Курс доллара в Сбербанке на сегодня, 8 декабря 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 58,04 руб. при покупке и 61,16 руб. при продаже банком, курс евро на 8 декабря 2017 равен 68,52 руб. и 72,02 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.



Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта



По словам аналитика "Альпари" Владислава Антонова, рубль слишком долго игнорировал негативный фон, но падение нефтяных котировок и общее укрепление доллара заставили российскую валюту вернуться к "медвежьему".



«Техническая картина по доллару с рублем начинает приобретать «бычий» оттенок. На фоне выплат по внешнему долгу России ослабление рубля может ускориться до отметок 60,45-60,50 руб. за доллар США. Чтобы продавцам доллара избежать этого сценария, им необходимо закрепиться ниже 58,80 руб. за "американца", - цитирует комментарий "Альпари" Bankir.ru.

Валютный стратег ГК Телетрейд Александр Егоров отмечает, что нынешнее снижение курса рубля не является катастрофическим.



"Справедливости ради стоит отметить, что по всему спектру негативных для рубля факторов есть свои нейтрализующие меры, которые могут предпринять Минфин и Банк России... Российским властям необходима финансовая и экономическая стабильность в преддверии президентских выборов 2018г. Поэтому обвального ослабления рубля, по всей видимости, не произойдет. Доллар может подорожать, до 60 - 62 рублей, евро при этом может вырасти в район 71-75 рублей", - отмечает он.



По словам аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, пара доллар-рубль "резко рванула вверх ровн на тех самых факторах, что мы и прогнозировали". По ее словам, рынок готовится к пятничному отчету по рынку труда США.



"Пока ожидания очень оптимистичные. И это подогревает спрос на доллар. А, значит, пара может продолжить рост вплоть до пятницы с ближайшей целью на отметке 59,60", - добавила она.

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