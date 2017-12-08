Личный бюджет

Объем денежной базы в РФ в узком определении за неделю с 24 ноября по 1 декабря 2017 года уменьшился на 83,9 млрд рублей — с 9 трлн 281,1 млрд рублей до 9 трлн 197,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

Денежная база в России в широком определении на 1 ноября 2017 года составила 12 трлн 863,2 млрд рублей против 12 трлн 916,2 млрд рублей на 1 октября текущего года. Таким образом, за прошлый месяц показатель снизился на 0,4%.

В целом за минувший год денежная база в широком определении возросла на 7,6% — с 11,044 трлн рублей на 1 января 2016 года.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства Банка России по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

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