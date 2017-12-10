Смерть талантливого и любимого многими телезрителями и театралами актера наступила в 88 лет 9 декабря 2017 года.

«Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхаузен» - фильмы, которые не сходили с экранов долгие годы еще много лет будут воспроизводить талантливую актерскую игру Леонида Броневого



Марк Варшавер как директор театра «Ленком» озвучил оснвную версию причин его смерти. Несомненно тяжелая болезнь

по его непредвзятому мнению привела актера к смерти.



Произнести слова прощания и панагирик конечно придут многие из тех, кто его любил и уважал при жизни.

Процедура прощания пройдет в театре «Ленком». Время проведения траурной церемонии сообщат позднее.

Соболезнования поступают со всех концов страны. Трогательные слова прощания произносят и руководители государства.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев уже выразили свои соболезнования. Владимир Мединский отождествил Леонида Броневого с символом русской культуры как таковой.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, в Москве.

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