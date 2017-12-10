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Cпорт
Биатлон-2017. ЧМ. Эстафета, мужчины, 10 марта 2017
В рамках Кубка мира команда России смогла занять только восьмое место. Лидеры - команда Норвегии..
13 осечек сделала команда России. Три штрафных круга и в результате всего лишь восьмое место
Мужская эстафета 4х7,5 км в Хохфильцене является вторым этапом КМ.
Члены команды Норвегии:Уле-Эйнар Бьорндален, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эрленд Бьонтегорд и Ларс-Хельге Биркеланд прошли дистанцию за 1 час 21 минута 21,8 сек
У них девять осечек. Серебро у германцев 17 осечек, пришли к финишу на 1 час 21 минуту 21,8 сек позднее..
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