13 осечек сделала команда России. Три штрафных круга и в результате всего лишь восьмое место

Мужская эстафета 4х7,5 км в Хохфильцене является вторым этапом КМ.

Члены команды Норвегии:Уле-Эйнар Бьорндален, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эрленд Бьонтегорд и Ларс-Хельге Биркеланд прошли дистанцию за 1 час 21 минута 21,8 сек

У них девять осечек. Серебро у германцев 17 осечек, пришли к финишу на 1 час 21 минуту 21,8 сек позднее.

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