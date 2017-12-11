Автомагистраль

Минпромторг предложил правительству РФ повысить со следующего года утилизационный сбор на легковые машины на 87—125% в зависимости от объема двигателя. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, рост утилизационного сбора на фоне роста акцизов поднимет цены на машины на 10—17%. Отечественным концернам утилизационный сбор неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по чистым импортерам. Но она заденет и построившие свои заводы в России иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей.

Собеседник издания сообщил, что соответствующий документ уже в правительстве. В пресс-службе главы правительства эту информацию пока не прокомментировали.

В Минпромторге эти данные не опровергли, но отметили, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта.

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