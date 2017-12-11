Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом: индекс МосБиржи к 10:02 мск прибавил 0,33% к предыдущему закрытию и достиг 2111,85 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,38% до 1123,85 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИФК «Солид» Олег Шагов, котировки февральских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent «в текущем моменте колеблются в районе отметки в $63,1 за баррель, слегка снижаясь под давлением данных отраслевой статистики, указавших на продолжающийся рост буровой активности в США».

Эксперт предполагает, что «в условиях улучшающегося внешнего фона» индекс МосБиржи «продолжит попытки отыграть часть понесенных в последние две недели потерь».

«Среди предстоящих на этой неделе событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить ожидающиеся решения по ключевым ставкам монетарных властей — ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и Банка России», — говорится в обзоре аналитика.

При этом, на его взгляд, «ФРС США, скорее всего, повысит свою базовую ставку на четверть процентного пункта, Банк России снизит свою ключевую ставку на четверть процентного пункта, а ЕЦБ и Банк Англии оставят свои ставки без изменений».

.