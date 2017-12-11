Московская сцена

Неповторимый колорит этому музыкальному спектаклю придает участие в нем замечательной танцовщицы Марины Копыловой. В поставленных ею номерах не только поют, но и танцуют танго и фокстроты Сергей Писарев, Александр Богданов, Георгий Фараджев, Станислав Мостовой. Совершенно разные по стилю и характеру песни представляют еще два солиста проекта – Александр Захаров и Максим Пастер. Художественный руководитель Арт-проекта "ТенорА XXI века" Дмитрий Сибирцев весь вечер проводит за роялем, являясь неотъемлемой частью EMOTION-ORCHESTRA, и только в одном номере программы появляется в качестве вокалиста.

Репертуар программы – шлягеры первой половины прошлого века, исполнителями которых были Петр Лещенко, Леонид Утесов, Георгий Виноградов. "Сердце" И. Дунаевского, "Вдыхая розы аромат" и "Счастье мое" Е. Розенфельда, "Черные глаза" О. Строка, "Осень" В. Козина, "Татьяна" и "Блины" М. Марьяновского, "Одесский порт" М. Табачникова, "Пчела и бабочка" Г. Сальвадора – эти песни до сих входят в "золотой фонд" отечественного музыкального искусства.

Каждый концерт традиционно завершается исполнением всеми участниками песни "Дружба" ("Когда простым и нежным взором") композитора В. Сидорова.

Как и многие другие концертные проекты "Теноров", программа "Золотой век советского танго" впервые увидела свет в Камерном зале Московского Международного Дома Музыки, через год была повторена уже в Театральном зале Дома Музыки и Концертном Зале Центра Павла Слободкина, с большим успехом исполнялась в нескольких российских городах – Белгороде, Омске, Озерске. Телевизионную версию концерта в рамках проекта "Романтика романса" на ТК Культура видели жители всей нашей страны.

Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

19:00 — 21:00

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