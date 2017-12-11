Московская сцена

14 декабря на сцене мастерской Фоменко состоится показ спектакля "Волки и овцы".



«Волки и овцы» в "Мастерской Фоменко" – воздушное кружево, сплетенное из намеков и недомолвок. Избегая классического деления героев на "волков" и "овец", утверждая неоднозначность человеческой натуры, Фоменко открывает новые краски в хорошо известной пьесе. Так Полина Кутепова выстраивает роль Купавиной из незавершенных жестов, из манящих своей неопределенностью интонаций, из взглядов, непонятным образом соединяющих наивность и мудрость. Ее Купавина по-женски слаба и кокетлива, быть может, бесхитростна, но отнюдь не глупа. И понять, что руководит ее поступками – простодушие или расчет – необычайно трудно.

Очарование двусмысленности играет и традиционный протагонист Купавиной – Мурзавецкая. Мадлен Джабраилова придает старой деве Мурзавецкой, "особе, имеющей большую силу в губернии", казалось бы, несвойственную ей мягкость и изящество, внося ноту интригующей недосказанности. Со своим племянником она старая барыня (просит проводить, усадить), с Чугуновым – смесь женского кокетства и помещичьей спеси, с Беркутовым – обаятельная беспомощность.

Стоит так же отметить замечательный дуэт Галины Тюниной, исполняющей роль хитроумной завоевательницы Глафиры, и Алексея Колубкова, играющего «неисправимого холостяка» Лыняева. В их блистательном исполнении сцена обольщения Глафирой Лыняева становится одним из самых интересных моментов спектакля.

Спектакль "Волки и овцы" был поставлен Петром Фоменко со студентами РАТИ (в будущем ставшими основоположниками труппы театра "Мастерская П.Н. Фоменко") на третьем курсе института. И спустя восемнадцать лет после премьеры, сыгранной в стенах театрального института, "Волки и овцы" по-прежнему в репертуаре театра.

Мастерская Петра Фоменко

14.12 — 14.12

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