Здесь интересно

Загадочные маски и яркие костюмы, сказочные сюжеты и любимые персонажи, волшебная музыка и иллюминация – главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" в этом году станет театр. А путешествие в мир европейского рождественского театра можно будет совершить на Тверской площади, куда приедут с гастролями артисты из Испании, Дании, Венгрии, Чехии, Финляндии, Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба Оргкомитета цикла уличных городских мероприятий “Московские сезоны”.



Так, 24, 25 и 26 декабря эстонский театр VENE TEATER представит спектакль "Мальчик, который ничего не боялся". 4 и 5 января гостям фестиваля предстоит побывать на интерактивном датском спектакле "Бесконечный лабиринт".



3, 4 и 5 января испанские артисты познакомят зрителей с традицией уличных выступлений под названием "туна". С XVI века она почти не изменилась. Всем знаком романтический образ юноши в черном плаще, исполняющего серенады под окнами своей возлюбленной – теперь трубадуры продемонстрируют это старинное искусство гостям московского фестиваля!



6, 7 и 8 января на площадке поселятся очаровательные финские муми-тролли из знаменитого финского театра Moomintroll and Little My. Они прибудут в Москву впервые, специально, чтобы поучаствовать в фестивале "Путешествие в Рождество". Во время музыкальных спектаклей зрители встретятся с любимыми героями книг Туве Янссон и узнают, как отмечают зимние праздники в муми-доме.



10, 11 и 12 января Бенце Шакарди – знаменитый кукольник из Венгрии – удивит постановками своего театра марионеток.



С 22 декабря по 24 января на Тверской площади можно будет увидеть самого Санта Клауса. Он приезжает в Москву во второй раз, однако в этом году он не только поздравит детей и взрослых с Рождеством, но и поучаствует в театральных постановках.





"Я давно мечтал сыграть в театре, но всегда был слишком занят в рождественские праздники: ведь мне надо поздравить стольких детей, развезти по всему свету столько подарков и совершить столько рождественских чудес! Но теперь в Москве у меня появится такая возможность. И я с удовольствием приму участие в спектаклях", - сказал Санта Клаус.





В некоторых из них компанию ему составит Дед Мороз, с которым, как рассказал Санта, они стали настоящими друзьями во время его прошлого визита на зимний фестиваль.



Санта проживает в своей официальной резиденции в Лапландии вместе с женой и многочисленными эльфами. На Тверской площади эльфы тоже будут ему помогать. Один из эльфов станет переводчиком Санты, так что пообщаться с ним не составит труда. А другой будет находиться в специальном домике "Праздничная почта". Он поможет отправить письмо Санта Клаусу тем, кто не успел повидаться с ним лично.



Еще одна новинка фестиваля "Путешествие в Рождество" - литовское кулинарное шоу. Впервые в истории городских уличных мероприятий на Тверскую площадь привезут традиционную печь для приготовления торта шакотис – оригинального рождественского угощения, похожего на елочку или высокую башню, которое готовят на открытом огне. Лучшие мастера из Литвы расскажут об истории шакотиса и особенностях его приготовления, испекут торт на глазах посетителей и непременно угостят всех желающих!



А в особом стеклянном театре у фонтана, где будут проходить шоу стеклодувов, выступят специально приглашенные мастера из Чешской Богемии – родины знаменитого богемского стекла.

