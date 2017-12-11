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Персона

Началась панихида по Леониду Броневому

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Началась панихида по Леониду Броневому

M24.ru 11 декабря 2017г., 12:30

Длинная череда людей, желающих проститься с телом актера выстроилась около театра "Ленком"

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Несколько десятков людей пришли к театру "Ленком", чтобы проводить в последний путь народного артиста, актера театра и кино Леонида Броневого.

У входа в здание стоят поклонники с цветами. На сцене "Ленкома", где Броневой проработал более 20 лет, находится открытый гроб, окруженный алыми гвоздиками и венками. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память Броневого могут увековечить в Москве.

По его словам, предложение наверняка поступит в комиссию от театра "Ленком". Герасимов уверен, что в комиссии его примут.

Леонид Броневой скончался 9 декабря на 89-м году жизни после тяжелой болезни. Актер наиболее известен по фильмам "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Небеса обетованные".

дата публикации 11.12.2017

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