Эти услуги впервые начали предоставлять в центрах госуслуг в феврале и июле 2017 года, а с сегодняшнего дня они распространены на всю сеть московских центров «Мои Документы».



Получить все вышеперечисленные государственные услуги можно по экстерриториальному принципу – то есть без привязки к месту жительства в Москве. При этом обратиться за оформлением ИНН в любой московский центр госуслуг может каждый гражданин Российской Федерации.



Все столичные центры госуслуг «Мои Документы» работают по удобному графику: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных. Во время одного визита можно оформить сразу несколько документов, а также воспользоваться дополнительными сервисами: распечатать заявление с флешки, сделать копию документа, сфотографироваться и оплатить госпошлину.



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