Московская жизнь
С 11 декабря во всех центрах госуслуг Москвы можно получить услуги военкомата, подать налоговую декларацию и оформить ИНН
С 11 декабря 2017 года во все московские центры госуслуг
можно обратиться за услугами Федеральной налоговой службы: подача налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и постановка на
учет физического лица в налоговом органе (ИНН); а также ФКУ «Военный
комиссариат»: постановка на воинский учет (снятие с воинского учета) при
переезде на новое место жительства, переоформление военного билета, внесение
изменений в документы воинского учета.
Эти услуги впервые начали предоставлять в центрах госуслуг в
феврале и июле 2017 года, а с сегодняшнего дня они распространены на всю сеть
московских центров «Мои Документы».
Получить все вышеперечисленные государственные услуги можно по экстерриториальному принципу – то есть без привязки к месту жительства в Москве. При этом обратиться за оформлением ИНН в любой московский центр госуслуг может каждый гражданин Российской Федерации.
Все столичные центры госуслуг «Мои Документы» работают по удобному графику: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных. Во время одного визита можно оформить сразу несколько документов, а также воспользоваться дополнительными сервисами: распечатать заявление с флешки, сделать копию документа, сфотографироваться и оплатить госпошлину.
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