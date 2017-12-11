Оценив ситуацию с двух сторон сразу сотрудники дипломатических представительств пришли к решению использовать "дорожную карту"

Положение дел в районе КНДР заставляет думать о необходимости возможного перехода нагнетания конфликта в реальную агрессию.

Для КНДР доказательстом неизбежности войны являются совместные военные учения двух государств CША-Южная Корея.

Со стороны ясно, что КНДР ответит враждой, если США проведет военные действия.

Несмотря на нежелание войны КНДР не станет уходить в сторону от удара

До настоящего момента рычаги давления были различными: прекращение торговли с КНДР, выдворение северокорейских специалистов из США, отказ представителям Пхеньяна в возможности голосовать в ООН

Сейчас же все ждут только даты начала войны.

дата публикации 11.12.2017

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