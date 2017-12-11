Политика
"Дорожная карта" поможет решить конфликт на Корейском полуострове
Как глава МИД РФ Сергей Лавров обрисовал ситуацию конфликта в КНДР с политической стороны и предложил решить ее дипломатическими методами..
Оценив ситуацию с двух сторон сразу сотрудники дипломатических представительств пришли к решению использовать "дорожную карту"
Положение дел в районе КНДР заставляет думать о необходимости возможного перехода нагнетания конфликта в реальную агрессию.
Для КНДР доказательстом неизбежности войны являются совместные военные учения двух государств CША-Южная Корея.
Со стороны ясно, что КНДР ответит враждой, если США проведет военные действия.
Несмотря на нежелание войны КНДР не станет уходить в сторону от удара
До настоящего момента рычаги давления были различными: прекращение торговли с КНДР, выдворение северокорейских специалистов из США, отказ представителям Пхеньяна в возможности голосовать в ООН
Сейчас же все ждут только даты начала войны.
дата публикации 11.12.2017.
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