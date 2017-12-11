Будем здоровы
Объективно об интимном
Приминение гормональной контрацепции способствует развитию рака груди.
Разнообразие гормональных средств в аптеках велико, но даже новейшие из этих средств противозачаточные таблетки и внутриматочные противозачаточные средства возможно станут причиной ракового заболевания у женщины.
В Дании установлена закономерность в 20% случаев за 11-летний период развития отлонений в организме женщины.
Статистика проведена среди здоровых участниц в возрасте 15-49 лет. Степень риска заболевания выше при увеличении периода использования гормональных контрацептивов
Годичное использование средств считается безопасным. За это время никаких отклонений не удалось обнаружить.
Но 10 лет - это уже повод говорить о нарушениях в 40% случаев. При отказе от препаратов риск заболевания снижается
дата публикации 11.12.2017.
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