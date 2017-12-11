Будем здоровы

Разнообразие гормональных средств в аптеках велико, но даже новейшие из этих средств противозачаточные таблетки и внутриматочные противозачаточные средства возможно станут причиной ракового заболевания у женщины.

В Дании установлена закономерность в 20% случаев за 11-летний период развития отлонений в организме женщины.

Статистика проведена среди здоровых участниц в возрасте 15-49 лет. Степень риска заболевания выше при увеличении периода использования гормональных контрацептивов

Годичное использование средств считается безопасным. За это время никаких отклонений не удалось обнаружить.

Но 10 лет - это уже повод говорить о нарушениях в 40% случаев. При отказе от препаратов риск заболевания снижается

дата публикации 11.12.2017

.