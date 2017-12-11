Каждые 15 минут в Африке от рук браконьеров гибнет один слон. Ежегодно люди убивают более 30 000 слонов только для того, чтобы продать на черном рынке бивни и слоновую кость. Из-за большого спроса цена на них за последние годы выросла в несколько раз и сегодня сопоставима со стоимостью золота. За несколько лет красивейшие заповедные пейзажи африканских саванн и лесов заполонили черепа, скелеты погибших животных и огромная масса расплодившихся на дармовом мясе гиен.

Главным потребителем бивней являются состоятельные жители Китая, где слоновая кость издавна являлась предметом культа, символизировала благородство и высокий социальный статус. Изделиями из кости оформляли дворцы императоров, украшали храмы. В Китае есть много умельцев, способных сотворить из слоновой кости все что угодно, и еще больше тех, кто готов за это платить огромные деньги.

Большой спрос привел к появлению нелегального рынка слоновой кости, в него втянуты браконьеры, коррумпированные чиновники из африканских стран и китайские коммерсанты.

Чтобы разобраться в причинах массового истребления слонов и попробовать остановить его, Сергей Ястржембский провел журналистское расследование. Почему это началось несколько лет назад? Кто за этим стоит? Кому уничтожение популяции слонов приносит баснословную выгоду?

Чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы, он проследил всю цепочку: узнал у африканских браконьеров, что заставляет их убивать животных, изучил пути контрабанды и варианты обхода законов, а также побывал в Китае, где разбирался, почему растет спрос на слоновую кость.

«Наш фильм "Кровавые бивни" — результат титанического труда, занявшего три года. И все это ради того, чтобы рассказать о варварском истреблении африканских слонов и, возможно, его остановить. Надеюсь, что усилиями разных людей, в том числе журналистов, документалистов, можно будет остановить жестокость.

Слоны — это верхушка айсберга гигантской проблемы под названием «преступления против дикой природы». По данным Интерпола, рынок нелегального оборота продуктов дикой природы достигает $20 млрд в год! Этой проблемой надо заниматься сегодня, так как потом будет уже поздно что-либо предпринимать», — рассказывает режиссер и автор фильма Сергей Ястржембский.

Съемки были очень сложными и трудоемкими. В целом работа над проектом длилась три года. Съемочные группы провели в командировках 265 дней, побывали в 30 странах мира, было задействовано 30 операторов. Фильм создавался совместными усилиями документалистов трех стран: России, Франции и Кении.

В результате фильм «Кровавые бивни» стал вызовом цивилизованному миру, который не в состоянии остановить кровавый бизнес на слоновой кости. Материалы расследования демонстрируют неэффективность многих неправительственных организаций (они занимаются сохранением редких видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, но по факту бездействуют), а также разоблачают коррупцию в Африке.

Важность проблемы и уникальный материал привлек к фильму «Кровавые бивни» организаторов 38-го Московского международного кинофестиваля — лента была отобрана в программу и впервые показана в России. Также «Кровавые бивни» получили награду в номинации «Лучший документальный фильм» 2016 года на VII Нью-Йоркском кинофестивале (NYCIFF).







В Монреале фильм имел честь закрывать международный кинофестиваль Views of the World, на котором Сергей Ястржембский был удостоен премии «Лучший режиссер» и получил Специальный приз жюри за гуманизм в киноискусстве.

В 2017 году фильм был признан лучшей неигровой картиной года на 15-й ежегодной премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России за заслуги в области российского кинематографа и телевидения «Золотой орел».

Теперь на познавательном телеканале «Моя Планета» состоится российская телевизионная премьера «Кровавых бивней».

«Этот фильм обозначает колоссальную проблему, о которой не все знают, раскрывает неизвестную для наших зрителей подноготную контрабандной торговли слоновой костью. Из-за простой прихоти и фетишистского отношения к слоновой кости богатых жителей Китая мы видим, как беспощадно, жестоко уничтожаются слоны. Это не может не вызывать возмущения! Зрители "Моей Планеты" должны знать об этой проблеме, чтобы каждый мог каким-то образом повлиять на ситуацию, изменить ее и помочь сохранить популяцию африканских слонов на земле.







Хочу поблагодарить Сергея Ястржембского за мужество снять фильм на столь опасную тему. У него получился, безусловно, один из самых дорогих и масштабных проектов в истории российского документального кино. Для нас большая честь показать его первыми российским телезрителям!» — комментирует главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников.

Смотрите фильм-расследование Сергея Ястржембского «Кровавые бивни» в эфире «Моей Планеты» 15 декабря в 21:00!

Промо-ролик фильма «Кровавые бивни»: https://youtu.be/pt7dgMCGXHE

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