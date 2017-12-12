В России - День Конституции. Основной Закон был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, определив государственное устройство страны. За всю историю в действующую Конституцию было принято 14 поправок. Одна из традиций - вручение паспортов юным россиянам.

В России отмечается День Конституции. Главный документ страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

В нем закреплены основы конституционного строя, государственного устройства, образования, представительных, исполнительных и судебных органов власти, а также права и свободы человека и гражданина.

За всю историю в действующую конституцию было внесено 14 поправок, в основном связанныx с переименованием или присоединением субъектов федерации. В частности, воссоединение Крыма с Россией. Сегодня в честь праздника по всей стране пройдут торжественные мероприятия, и по традиции юным россиянам будут вручены паспорта.

Источник: ТВ Центр

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