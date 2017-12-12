Автомагистраль

Cегодня всем нужны специальные шипы. В городе очень скользко. Пешеходы в обуви без каблуков скользят и рискуют упасть

Будьте аккуратны. Движение в Москве осложнено.

Ленинский проспект:

Машин много. Затор приличный.

Профсоюзная улица:

Автомобилистам здесь тоже придется стоять. Ситуация на дорогах в этом плане с каждым часом ухудшается. Если не сказать, что с каждым днем.

Уже декабрь и такие предновогодние пробки наблюдаются на дорогах Москвы во многих местах

Без движения находятся Волоколамское шоссе на въезде в город и Ленинградское шоссе на выезде.

МКАД испытывает затруднения в движении от Дмитровского шоссе до Лихачевского.

дата публикации 12.12.2017

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