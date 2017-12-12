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Автомагистраль
На дорогах Москвы лед
Ситуация на дорогах продолжает оставаться сложной.
Cегодня всем нужны специальные шипы. В городе очень скользко. Пешеходы в обуви без каблуков скользят и рискуют упасть
Будьте аккуратны. Движение в Москве осложнено.
Ленинский проспект:
Машин много. Затор приличный.
Профсоюзная улица:
Автомобилистам здесь тоже придется стоять. Ситуация на дорогах в этом плане с каждым часом ухудшается. Если не сказать, что с каждым днем.
Уже декабрь и такие предновогодние пробки наблюдаются на дорогах Москвы во многих местах
Без движения находятся Волоколамское шоссе на въезде в город и Ленинградское шоссе на выезде.
МКАД испытывает затруднения в движении от Дмитровского шоссе до Лихачевского.
дата публикации 12.12.2017.
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