Здесь интересно

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Москва: Началась подготовка к Рождеству и Новому году
Предпраздничные и предновогодние мероприятия ярким калейдоскопом проходят по всей Москве..
Катки со световыми инсталляциями и антураж привлекают людей разного возраста.
Еще со времен Советского Союза интерес к Чехии велик среди русских людей.
"Привет, Москва!" - так обращаются к жителям столицы последнее время со всех концов земного шара.
Новый год наступает и стартовали предпраздничные и предновогодние мероприятия.
Чешский центр провел традиционную рождественскую ярмарку "Аромат Рождества".
Многие посетители приходят на мероприятие с детьми и внуками. Информация поступает к ним обычным путем через Интернет. Люди стали общительнее и интересуются здоровым и интеллектуальным отдыхом, развивающим кругозор детей.
Cувениры и подарки, а также колорит представленных экспонатов привлекает множестожелающих посетить мероприятие. Гномики, магнитики-детям.
Взрослым-чай, русские чашки и чешская кухня, трдельник (кондитерское изделие из муки, которое посыпается сахарной пудрой и шоколадом, сладкий хлеб).
дата публикации 12.12.2017.
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