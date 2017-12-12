Здесь интересно

Катки со световыми инсталляциями и антураж привлекают людей разного возраста.

Еще со времен Советского Союза интерес к Чехии велик среди русских людей.

"Привет, Москва!" - так обращаются к жителям столицы последнее время со всех концов земного шара.

Новый год наступает и стартовали предпраздничные и предновогодние мероприятия.

Чешский центр провел традиционную рождественскую ярмарку "Аромат Рождества".

Многие посетители приходят на мероприятие с детьми и внуками. Информация поступает к ним обычным путем через Интернет. Люди стали общительнее и интересуются здоровым и интеллектуальным отдыхом, развивающим кругозор детей.

Cувениры и подарки, а также колорит представленных экспонатов привлекает множестожелающих посетить мероприятие. Гномики, магнитики-детям.

Взрослым-чай, русские чашки и чешская кухня, трдельник (кондитерское изделие из муки, которое посыпается сахарной пудрой и шоколадом, сладкий хлеб).

дата публикации 12.12.2017

.