ФСБ пресекла в Московском регионе деятельность группы, которая готовила теракты на Новый год и во время кампании по выборам президента. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

«В результате спецоперации ФСБ России пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента РФ», — сказал Бортников на заседании НАК.

По его словам, у террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора.



.