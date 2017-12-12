Будем здоровы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев увеличил на 445,23 млн рублей объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

«В III квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 101,43 тыс. человек и составило 3692,27 тыс. человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 445,23 млн рублей (до 34,27 млрд рублей)», — говорится в сопроводительной записке.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 7 декабря.

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