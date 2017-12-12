«Уважаемые москвичи!

От имени депутатов Московской городской Думы поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Этот государственный праздник символизирует торжество и силу основного закона нашей страны, гарантирующего всем гражданам России свободу и равенство, социальные и гражданские права.

Конституция Российской Федерации надежно обеспечивает условия для укрепления стабильности и устойчивого развития нашего государства. Принимая ответственные и социально значимые для нашего города решения, Московская городская Дума опирается на базовые положения основного закона нашего государства. Столичное законодательство активно развивается и совершенствуется, обеспечивая реализацию прав москвичей на качественное здравоохранение, доступное образование, социальную защиту и безопасность.

Желаю вам, дорогие москвичи, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов на благо Москвы и России!»

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