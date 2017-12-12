Происшествия

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и бетоносмесительной машины погиб человек. Авария произошла на юге Москвы в районе Варшавского шоссе.

По данным экстренных служб водитель бетономешалки не справился с управлением и врезался в припаркованные "Жигули".

"В районе дома 172а по Варшавскому шоссе, при движении в сторону области водитель бетоносмесительной машины не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ-2107. Бетономешалка перевернулась и упала на "Жигули".

В результате ДТП погиб находивший в автомобиле ВАЗ мужчина", – рассказали интервьюируемые представителям СМИ.

Он также добавил, что погибший оказался продавцом незамерзающей жидкости для машин.

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