Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) разрешило российским спортсменам выступать в нейтральном статусе на Зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Накануне комиссия спортсменов ОКР составила единое заявление от российских атлетов, выступающих в зимних видах спорта, которое объясняет их позицию по вопросу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что МОК допустил российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 только под олимпийским флагом. Десятки российских спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

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