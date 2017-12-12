Московская сцена

Цель конкурса – призвать современное композиторское сообщество и начинающих авторов к участию в создании песни, которая могла бы стать символом России в преддверии крупнейшего спортивного события в мире – Чемпионата мира по футболу 2018. Кроме этого, задача организаторов – возродить после почти 25-летнего перерыва практику проведения конкурсов среди композиторов-песенников.

Инициатива написать песню, которая объединит футбольных болельщиков и всех неравнодушных к спорту граждан, была одобрена как академическим сообществом, так и представителями отечественного спорта. В состав профессионального жюри во главе с Народным артистом России Алексеем Рыбниковым войдут выдающиеся российские композиторы, общественные деятели, известные спортсмены и музыканты.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов: сбор заявок от участников (декабрь 2017 г. – март 2018 г.), отбор композиций-финалистов профессиональным жюри (март – апрель 2018 г.), народное голосование на интернет-портале конкурса www.песня-символ.рф (апрель – май 2018 г.) и, наконец, исполнение песни-победительницы на торжественном концерте по случаю завершения конкурса (июнь 2018 г.).

Стать участником может любой желающий вне зависимости от уровня своего музыкального образования. Профессиональное жюри отберет лучшие сочинения, а победителя определит народное голосование.

Старт конкурса композиторскому сообществу был дан в Колонном зале Дома союзов на концерте «Героям спорта», посвященном легендарным достижениям отечественных спортсменов. В мероприятии приняли участие Госхора им. А.В. Свешникова и Госоркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

«Героям спорта» – это принципиально новый формат, который соединяет жанры академического концерта и спортивного представления. Мероприятие было стилизовано под трансляцию футбольного матча: профессиональные комментаторы Эмма Годжиева и Андрей Кремлев в духе спортивного репортажа провели концерт из дикторских кабин, расположенных прямо на сцене, а музыкантов оркестра и певцов хора, как на настоящее футбольное поле, за руки вывели дети.

Среди гостей праздника – ветераны спорта различных спортивных федераций, учащиеся детских спортшкол и университетов, общественные деятели и многие другие. На концерте прозвучали знаменитые советские шлягеры Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Матвея Блантера, Людмилы Лядовой, Василия Соловьева-Седого и других композиторов, навсегда сохранивших в нашей памяти славу отечественных спортсменов и их великих побед.

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Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова основан в 1936 году как главный хоровой коллектив страны. Вот уже 80 лет он сохраняет и приумножает вековые традиции русского певческого искусства, обогащенные лучшими творческими достижениями советской эпохи. Репертуар Госхора универсален – от академических сочинений до современных композиций в собственных обработках, от духовной музыки до джаза – и рассчитан на широкую аудиторию.

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан — российский симфонический оркестр, основанный в 1966 г. и базирующийся в Казани, в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. В настоящее время работает под патронатом Президента Республики Татарстан. У истоков оркестра стоял народный артист СССР дирижёр Натан Рахлин. С 1989 по 2010 гг. оркестром руководил Фуат Мансуров. В разные годы с оркестром работали, в частности, Вероника Дударова, Эдуард Серов, Арнольд Кац, Владимир Зива и другие заметные дирижёры. Среди солистов, выступавших с оркестром, — Виктор Третьяков, Мстислав Ростропович, Гидон Кремер. С 2010 г. оркестром руководит Александр Сладковский.

Союз композиторов России – общественная организация, объединяющая композиторов и музыковедов Российской Федерации. Союз композиторов России является правопреемником основанного в 1960 году Союза композиторов РСФСР. По состоянию на 2017 год имеет 47 региональных отделений в Российской Федерации.

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