Новости Москва Инфо

Ежегодно, с 4 по 17 декабря, на ночном небе наблюдается один из красивейших метеорных потоков Северного полушария — Геминиды.

Это явление происходит потому, что планета Земля в декабре проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон. В 2017 году пик метеорного потока приходится на 14 декабря 9-30 мск: Международная Метеорная Организация прогнозирует до 120 метеоров в час на темном не засвеченном городскими огнями небе. Об этом сообщила пресс-служба Московского Планетария.

Наблюдать декабрьский звездопад получится при условии ясной погоды. Радиант, то есть область вылета метеоров, расположен в созвездии Близнецы, вблизи яркой звезды Кастор. В декабре созвездие Близнецов хорошо видно над южным горизонтом, особенно после 2 часов ночи. Луна в эту ночь будет близка к новолунию и не помешает наблюдениям. Важную роль играет место, где располагается наблюдатель. Астрономы рекомендуют выезжать за город, где небо темное, лишенное городской засветки.

Причиной предновогоднего звездопада является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами. Орбита Фаэтона очень вытянута, что позволяет ему, в процессе своего движения вокруг Солнца, пересекать орбиты всех четырёх планет земной группы от Меркурия до Марса. Интересно, что при этом он подходит к Солнцу ближе любого другого известного астероида, благодаря чему он и был назван в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса.

Исследования метеорного потока показали, что его метеорные частицы имеют возраст порядка 1000 лет. То есть, если Фаэтон был кометой, то за 1000 лет она совершила много оборотов вокруг Солнца, в результате чего лед из ее ядра весь испарился, и хвоста у кометы не стало, от ядра остался только каменный остов.

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