Политика
США:Доналд Трамп выработал стратегию нацбезопасности
18 декабря состоится выступление в котором объявят постулаты нацбезопасности.
Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что 18 декабря Дональд Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности.
По данным AP, документ будет включать четыре главных пункта: защиту американцев, укрепление благосостояния США, «сохранение мира посредством силы» и продвижение американского влияния.
«Геополитика вернулась, и она вернулась с удвоенной силой», — сказал советник.
В стратегии также будут идентифицированы угрозы для американцев и их интересов, среди которых Россия упомянута в одном ряду с КНДР и Ираном.
Ранее Трамп заявил, что 2018 году численность военнослужащих армии США будет увеличена впервые за последние семь лет, согласно новому оборонному бюджету.
Закон о военном бюджете США на 2018 год предполагает, что на оборонные цели будут выделены почти $700 млрд. Из них $4,6 млрд будут направлены европейским союзникам по НАТО в рамках противодействия «российской угрозе». Кроме того, Вашингтон направит $350 млн Украине на оказание военной помощи, в том числе на летальное оборонительное вооружение..
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