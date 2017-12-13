Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что 18 декабря Дональд Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности.

По данным AP, документ будет включать четыре главных пункта: защиту американцев, укрепление благосостояния США, «сохранение мира посредством силы» и продвижение американского влияния.

«Геополитика вернулась, и она вернулась с удвоенной силой», — сказал советник.

В стратегии также будут идентифицированы угрозы для американцев и их интересов, среди которых Россия упомянута в одном ряду с КНДР и Ираном.

Ранее Трамп заявил, что 2018 году численность военнослужащих армии США будет увеличена впервые за последние семь лет, согласно новому оборонному бюджету.

Закон о военном бюджете США на 2018 год предполагает, что на оборонные цели будут выделены почти $700 млрд. Из них $4,6 млрд будут направлены европейским союзникам по НАТО в рамках противодействия «российской угрозе». Кроме того, Вашингтон направит $350 млн Украине на оказание военной помощи, в том числе на летальное оборонительное вооружение.

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