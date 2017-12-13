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Политика
Ким Чен Ын намерен укрепить статус самой мощной ядерной державы для КНДР
Лидер КНДР констатировал факт успешной работы по созданию атомной и водородной бомбы.
Лидер КНДР Ким Чен Ын хочет превратить страну в «самую мощную в мире ядерную и военную державу». На съезде работников оборонной промышленности глава государства определил долгосрочные цели и стратегические задачи.
Ким Чен Ын назвал успехи в создании атомной и водородной бомбы, а также межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» «исторической победой партии и народа».
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Ракета нового типа «Хвасон-15», способная нести ядерную боеголовку, преодолела дистанцию в 950 километров..
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