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Политика

Ким Чен Ын намерен укрепить статус самой мощной ядерной державы для КНДР

Фото: © СС0 Public Domain

Ким Чен Ын намерен укрепить статус самой мощной ядерной державы для КНДР

ИА «РОСБАЛТ» 13 декабря 2017г., 08:39

Лидер КНДР констатировал факт успешной работы по созданию атомной и водородной бомбы

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Лидер КНДР Ким Чен Ын хочет превратить страну в «самую мощную в мире ядерную и военную державу». На съезде работников оборонной промышленности глава государства определил долгосрочные цели и стратегические задачи.

Ким Чен Ын назвал успехи в создании атомной и водородной бомбы, а также межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» «исторической победой партии и народа».

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Ракета нового типа «Хвасон-15», способная нести ядерную боеголовку, преодолела дистанцию в 950 километров.

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