Сборная России может использовать свой флаг на Олимпиаде в Корее, однако только на церемонии закрытия. Об этом заявил глава организационного комитета Олимпиады-2018 Ли Хи-бом со ссылкой на решение МОК.

«Мы рассчитываем, что российские спортсмены будут участвовать в Играх с самого их начала. И хотя спортсмены не смогут соревноваться под своим флагом, они смогут поднять свой флаг на церемонии закрытия», — отметил Ли Хи-бом. Он добавил, что согласно решению МОК, к концу Олимпиады санкции с Олимпийского комитета России могут быть полностью или частично, если представители ОКР, а также российские спортсмены полностью выполнят решения МОК.

12 декабря в ОКР состоялось Олимпийское собрание, которое единогласно поддержало намерение российских спортсменов участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом.

5 декабря МОК запретил российской сборной участвовать в Олимпийских Играх из-за допинговых нарушений. Российским спортсменам было разрешено принять участие в Играх под нейтральным флагом. В нейтральном статусе будут выступать не только спортсмены, которые представляют индивидуальные виды, но и команды.

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