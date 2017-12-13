Новости Москва Инфо

Президент США Дональд Трамп поздравил иудеев с праздником Хануки. Глава Соединенных Штатов напомнил о поддержке еврейского народа, который «светит словно свет среди народов».

«Меланья и я желаем всем нашим братьям и сестрам евреям отпраздновать этот важный праздник в течение восьми полных счастья и здоровья ночей в компании любимых людей», — цитирует Трампа CМИ.

Ханука («праздник свечей») посвящена «чуду», которое, согласно преданию, произошло при освящении Второго иудейского храма в 164 году до нашей эры, когда небольшого количества масла хватило на восемь дней.

.