Новости Москва Инфо

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Хануку отмечают евреи всего мира
Дональд Трамп поздравил евреев c праздником и заверил еврейский народ в поддержке.
Президент США Дональд Трамп поздравил иудеев с праздником Хануки. Глава Соединенных Штатов напомнил о поддержке еврейского народа, который «светит словно свет среди народов».
«Меланья и я желаем всем нашим братьям и сестрам евреям отпраздновать этот важный праздник в течение восьми полных счастья и здоровья ночей в компании любимых людей», — цитирует Трампа CМИ.
Ханука («праздник свечей») посвящена «чуду», которое, согласно преданию, произошло при освящении Второго иудейского храма в 164 году до нашей эры, когда небольшого количества масла хватило на восемь дней..
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