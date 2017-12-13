Новости Москва Инфо

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Хануку отмечают евреи всего мира

Фото: © СС0

Менора

Хануку отмечают евреи всего мира

ИА «РОСБАЛТ» 13 декабря 2017г., 08:50

Дональд Трамп поздравил евреев c праздником и заверил еврейский народ в поддержке

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Президент США Дональд Трамп поздравил иудеев с праздником Хануки. Глава Соединенных Штатов напомнил о поддержке еврейского народа, который «светит словно свет среди народов».

«Меланья и я желаем всем нашим братьям и сестрам евреям отпраздновать этот важный праздник в течение восьми полных счастья и здоровья ночей в компании любимых людей», — цитирует Трампа CМИ.

Ханука («праздник свечей») посвящена «чуду», которое, согласно преданию, произошло при освящении Второго иудейского храма в 164 году до нашей эры, когда небольшого количества масла хватило на восемь дней.

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