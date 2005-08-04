Образование/Карьера
Установлен график проведения ЕГЭ-2018
Минюст РФ утвердил расписание для единого государственного экзамена.
ЕГЭ-2018 проводится 21.03.2018 - 11.04.2018
Утвержден приказ Министерства образования РФ по распоряжению Минюста РФ о досрочном проведении 21.03 - 11.04 ЕГЭ
ГВЭ - государственный выпускной экзамен
ЕГЭ-2018 проводится 21.03.2018 - 11.04.2018
ОГЭ - основной государственный экзамен
28.05.2018 - 2.07.2018 является основным периодом проведения ЕГЭ-2018
Первыми экзаменами для досрочного и основного периода станут география и информатика, ИКТ.
ОГЭ - основной государственный экзамен
Девятиклассники сдают его по частям
- предварительный 20.04-8.05;
- основной 25.05-29.06;
- дополнительный (сентябрьский) 4-22 сентября
Дополнительный период провдения ЕГЭ - с 4.09 по 15.09
Эта возможность создана для выпускников, относящихся к следующей категории:
* имеющие плохие результаты по русскому языку и
математике;
* имеющие повторный плохой результат по какому-либо из этих предметов на ГИА в резервный день;
Таким участникам предоставлена возможность участвовать в ГИА базового уровня по соответствующим предметам.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.