Образование/Карьера

ЕГЭ-2018 проводится 21.03.2018 - 11.04.2018

Утвержден приказ Министерства образования РФ по распоряжению Минюста РФ о досрочном проведении 21.03 - 11.04 ЕГЭ

ГВЭ - государственный выпускной экзамен

ЕГЭ-2018 проводится 21.03.2018 - 11.04.2018

ОГЭ - основной государственный экзамен

28.05.2018 - 2.07.2018 является основным периодом проведения ЕГЭ-2018

Первыми экзаменами для досрочного и основного периода станут география и информатика, ИКТ.

ОГЭ - основной государственный экзамен

Девятиклассники сдают его по частям

- предварительный 20.04-8.05;

- основной 25.05-29.06;

- дополнительный (сентябрьский) 4-22 сентября

Дополнительный период провдения ЕГЭ - с 4.09 по 15.09

Эта возможность создана для выпускников, относящихся к следующей категории:

* имеющие плохие результаты по русскому языку и математике;

* имеющие повторный плохой результат по какому-либо из этих предметов на ГИА в резервный день;

Таким участникам предоставлена возможность участвовать в ГИА базового уровня по соответствующим предметам

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