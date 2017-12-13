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Происшествия
Четыре грузовых автомобиля стали участниками ДТП
Гибелью одного пострадавшего завершилась авария на МКАД.
Аварийная ситуация с четырьмя грузовиками стала причиной трагедии
Спасти пострадавшего при этом не удалось. Трагический инцидент произошел в СВАО. Его оценивают как групповое ДТП.
По информации ГУ ГИБДД РФ авария случилась ночью и 86 километр внешней стороны дороги стал местом происшествия.
Столкновение четырех единиц грузового автотранспорта стало причиной того, что один человек погиб и причины аварии еще выясняются.
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