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Происшествия

С задержками и перерывами следуют поезда МЖД

Фото: Игорь Иванко

С задержками и перерывами следуют поезда МЖД

M24.ru 13 декабря 2017г., 09:53

На Белорусском направлении произошло ЧП

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По техническим причинам несколько поездов Белорусского направления едут с увеличением интервала.  Движение пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД задерживается в обоих направлениях.

На данный момент задержаны электрички №6206 Звенигород – Лобня, №6322 Бородино – Москва и №6002/6001 Голицыно – Подольск.

Причина ЧП уточняется. О сбоях в движении поездов также информирует МЧС.

Это касается составов, следующих из Москвы и обратно. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график.

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Москва-Инфо

   