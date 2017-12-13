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Происшествия
С задержками и перерывами следуют поезда МЖД
На Белорусском направлении произошло ЧП.
По техническим причинам несколько поездов Белорусского направления едут с увеличением интервала. Движение пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД задерживается в обоих направлениях.
На данный момент задержаны электрички №6206 Звенигород – Лобня, №6322 Бородино – Москва и №6002/6001 Голицыно – Подольск.
Причина ЧП уточняется. О сбоях в движении поездов также информирует МЧС.
Это касается составов, следующих из Москвы и обратно. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график..
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