Происшествия

По техническим причинам несколько поездов Белорусского направления едут с увеличением интервала. Движение пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД задерживается в обоих направлениях.

На данный момент задержаны электрички №6206 Звенигород – Лобня, №6322 Бородино – Москва и №6002/6001 Голицыно – Подольск.

Причина ЧП уточняется. О сбоях в движении поездов также информирует МЧС.

Это касается составов, следующих из Москвы и обратно. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график.

.