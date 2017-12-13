Московская сцена

Это, конечно, была провокация. Но вызов приняли – совсем еще молодые артисты, недавние выпускники стажерской студии при театре. Работа над повестью длилась почти 3 года.

Простейшая фабула, спрятанная – словно в кованную тень листьев и решеток Летнего сада – в сложнейший текст времени. Простая картинка: маленький человечек в декорациях крушения Имперского Города. Картинка проста, фабула еще проще – до боли знакомое что-то, изнутри, из нутра ХIХ века: за недоплаченные пять рублей портной отбирает у Парнока визитку – "земную оболочку", "милую сестру", – визитку эту получает некий ротмистр Кржижановский. Ему же отдают прачки и рубашку Парнока. С ним же уходит Ничего Не Подозревающая Дама, которую Парнок собирался было пригласить на свидание. Неприкаянный Парнок бродит по Петрограду, а ротмистр укатил на ускоренном в Москву, на Малую Лубянку прямиком.

"Я мыслю опущенными звеньями", – писал Мандельштам. Сквозь эти "прорехи" ускользает рыбка-фабула, утекает, уплывает из рук. И хлещет через них время с резиновым привкусом петроградской водопроводной воды. Мандельштам пишет Парнока интеллигентом до седьмого колена: на его фамильном древе все коллежские асессоры русской литературы. Февральской революции он не заметил, так и жил бы "старорежимно", "под звон чашек у самовара, поставленного шишками", но лихорадящая эпоха конца времен лишила Парнока кожи, рушащаяся Империя погребла его под обломками псевдоантичных портиков и кариатид. Время срезало его, как монету – "разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки/с одинаковой почестью лежат в земле". Ему на смену пришел новый герой – с нафабренными усами и в визитке с чужого плеча.

Но голос Парнока-поэта, засмотревшегося в феврале 1917 года на вмерзшую в лед хвойную ветку, голос Парнока-поэта, призывающего зеленую звезду над Адмиралтейством в свидетели гибели Города, его слова, тягучие, как золотистый мед, живут. Живут в шелухе Имперской разрухи, в ветре на пустой колокольне, в плеске черной Невы. Живут, пока в белой комнате не спеша мелют кофе к завтраку.

Мастерская Петра Фоменко

18.12 — 18.12

.