версия для печати

Московская сцена

Времена года. Вивальди, Пьяццолла

Времена года. Вивальди, Пьяццолла

13 декабря 2017г., 11:13

Антонио Вивальди и Астор Пьяццолла – две музыкальные легенды в одном концерте, две различные эпохи, два противоположных мировосприятия, но одна связующая нить – «Времена года». «Времена года» А. Вивальди считаются эталоном программной музыки.

.

Каждому из четырех концертов цикла предшествует сонет – своего рода литературная программа, которая настраивает слушателя на нужный лад. Во всех четырех барочных концертах композитор достигает высот изобразительности. В музыке легко угадывается пение птиц, журчание ручья, раскаты грома, шелест листвы. Ему удается воплотить в музыке весеннее пробуждение природы, летний зной и порывы ветра разбушевавшейся грозы, праздник урожая и охоту со скачкой на лошадях, лаем собак, игрой на охотничьих рогах и выстрелами, зимнюю стужу.

"Четыре времени года в Буэнос-Айресе" А. Пьяццоллы - полярно-противоположное сочинение. Это - четыре танго-композиции. В них создатель стиля El nuevo tango отразил свое восприятие времен года через пластику движений, выраженных музыкальными звуками, острыми ритмами, терпкими гармониями.

ВИВАЛЬДИ - Времена года, четыре концерта для скрипки, струнных и бассо континуо, ор. 8.
ПЬЯЦЦОЛЛА - Времена года в Буэнос-Айресе обработка для скрипки и камерного оркестра В. Валеева.

Исполнители:

Граф МУРЖА - блестящий скрипач-виртуоз, обладающий безупречной техникой владения инструментом и невероятной эмоциональной насыщенностью исполнения. Заслуженный артист России, лауреат международного конкурса имени Н.Паганини в Генуе, победитель престижнейшего конкурса скрипачей Violin Masters в Монте-Карло.

Камерный оркестр "Московская камерата" под руководством заслуженного артиста России Николая СОКОЛОВА.упить билет

Подробную информацию можно посмотретьздесь.

 

 

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская сцена»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   