Московская сцена

Каждому из четырех концертов цикла предшествует сонет – своего рода литературная программа, которая настраивает слушателя на нужный лад. Во всех четырех барочных концертах композитор достигает высот изобразительности. В музыке легко угадывается пение птиц, журчание ручья, раскаты грома, шелест листвы. Ему удается воплотить в музыке весеннее пробуждение природы, летний зной и порывы ветра разбушевавшейся грозы, праздник урожая и охоту со скачкой на лошадях, лаем собак, игрой на охотничьих рогах и выстрелами, зимнюю стужу.

"Четыре времени года в Буэнос-Айресе" А. Пьяццоллы - полярно-противоположное сочинение. Это - четыре танго-композиции. В них создатель стиля El nuevo tango отразил свое восприятие времен года через пластику движений, выраженных музыкальными звуками, острыми ритмами, терпкими гармониями.

ВИВАЛЬДИ - Времена года, четыре концерта для скрипки, струнных и бассо континуо, ор. 8.

ПЬЯЦЦОЛЛА - Времена года в Буэнос-Айресе обработка для скрипки и камерного оркестра В. Валеева.

Исполнители:

Граф МУРЖА - блестящий скрипач-виртуоз, обладающий безупречной техникой владения инструментом и невероятной эмоциональной насыщенностью исполнения. Заслуженный артист России, лауреат международного конкурса имени Н.Паганини в Генуе, победитель престижнейшего конкурса скрипачей Violin Masters в Монте-Карло.

Камерный оркестр "Московская камерата" под руководством заслуженного артиста России Николая СОКОЛОВА.упить билет

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