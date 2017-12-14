Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 14 декабря. Начало мероприятия запланировано на полдень.

Прямую трансляцию пресс-конференции проведут телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

На брифинг аккредитованы 1640 сотрудников СМИ, в том числе зарубежных.

Путин проводит пресс-конференции с 2001 года. В 2008 году состоялась самая длинная его пресс-конференция — 4 часа 40 минут. В прошлом году пресс-конференция прошла 23 декабря, она длилась 3 часа 50 минут.

.