Политика
1640 корреспондентов прибудут на пресс-конференцию
Самое большое количество журналистов соберет сегодняшняя конференция. Для многих это своего рода рекорд..
Аккредитацию получило самое большое за всю историю число журналистов.
Владимир Путин выступит перед будущими избирателями еще раз
Дмитрий Песков видит причину этого ажиотажа среди корреспондентов в будущей предвыборной кампании
18 марта 2018 стране предстоит решить своюсудьбу еще раз и выбрать президента России.
Официальная дата будет утверждена в Совете Федерации 15
декабря
Итак сегодня:
- предсказывают активное общение каждого 30-го корреспндента
в зале
Основные темы не устанавливались, но определены проблемами, существующими в обществе
- ЦМТ станет местом проведения конференции
Перечень каналов, оторые будут вести трасляцию:
- "Россия 1"
- "Россия 24"
- Первый канал
радиостанции
- "Маяк"
- "Вести ФМ"
- "Радио России"
Кроме бейджиков спец. корреспонденты получили комплект сувениров:
- папка
- блокнот
- ручка
- настольный календарь на 2018 год
Прямую трансляцию проведут как можно более активно,
президент РФ отправится после нее на торжественный прием в Георгиевском зале
БКД
в связи с Днем Героев Отечества.
Запланировано его выступление в ГКД для ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса..
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