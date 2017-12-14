Аккредитацию получило самое большое за всю историю число журналистов.



Владимир Путин выступит перед будущими избирателями еще раз

Дмитрий Песков видит причину этого ажиотажа среди корреспондентов в будущей предвыборной кампании

18 марта 2018 стране предстоит решить своюсудьбу еще раз и выбрать президента России.

Официальная дата будет утверждена в Совете Федерации 15 декабря

Итак сегодня:

- предсказывают активное общение каждого 30-го корреспндента в зале

Основные темы не устанавливались, но определены проблемами, существующими в обществе

- ЦМТ станет местом проведения конференции

Перечень каналов, оторые будут вести трасляцию:

- "Россия 1"

- "Россия 24"

- Первый канал

радиостанции

- "Маяк"

- "Вести ФМ"

- "Радио России"

Кроме бейджиков спец. корреспонденты получили комплект сувениров:



- папка

- блокнот

- ручка

- настольный календарь на 2018 год

Прямую трансляцию проведут как можно более активно, президент РФ отправится после нее на торжественный прием в Георгиевском зале БКД

в связи с Днем Героев Отечества.

Запланировано его выступление в ГКД для ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

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