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Автомагистраль
Планируется изменение времени движения троллейбуса М4
ГУП «Мосгортранс» обращает внимание пассажиров на изменение графика перемещения троллейбуса М4.
После 16 декабря троллейбус М4 ждут изменения в расписании движения по Москве.
Традиционный маршрут «Озерная улица – Кинотеатр «Ударник» претерпит изменения.
Ежедневно транспорт будет двигаться следующим образом, с остановками по пунктам назначения :
- ул. Озерная - в 5:00 (вместо 5:13)
- кинотеатр «Ударник» - в 5:20 (вместо 5:24)
Ночные маршруты в рабочий день
- ул. Озерная - в 0:49 (вместо 0:39)
- кинотеатр «Ударник» - в 1:00
Ночные маршруты в выходной день:
- ул. Озерная - в 0:49 (вместо 0:39)
- кинотеатр «Ударник» - в 0:58 (вместо 1:02).
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