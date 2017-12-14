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Автомагистраль

Планируется изменение времени движения троллейбуса М4

Фото: Агентство "Москва"

Планируется изменение времени движения троллейбуса М4

Информационный Центр Правительства Москвы 14 декабря 2017г., 11:38

ГУП «Мосгортранс» обращает внимание пассажиров на изменение графика перемещения троллейбуса М4

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После 16 декабря троллейбус М4 ждут изменения в расписании движения по Москве.

Традиционный маршрут «Озерная улица – Кинотеатр «Ударник» претерпит изменения.

Ежедневно транспорт будет двигаться следующим образом, с остановками по пунктам назначения :

- ул. Озерная - в 5:00 (вместо 5:13)

- кинотеатр «Ударник» - в 5:20 (вместо 5:24)

Ночные маршруты в рабочий день

- ул. Озерная - в 0:49 (вместо 0:39)

- кинотеатр «Ударник» - в 1:00

Ночные маршруты в выходной день:
- ул. Озерная - в 0:49 (вместо 0:39)

- кинотеатр «Ударник» - в 0:58 (вместо 1:02)

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