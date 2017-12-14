Тринадцатная большая пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит 14 декабря в Центре Международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с главой государства аккредитовалось рекордное число журналистов — 1640 человек. Каждый 30-й из них, по приблизительным подсчетам, сможет задать вопрос российскому президенту.

Уже третий вопрос про предстоящие выборы. Как и предполагал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, электоральные вопросы превалируют. Журналист Андрей Колесников, 18 лет проработавший в кремлевском пуле, спрашивает: на поддержку каких политических сил рассчитывает Владимир Путин?

Президент заявил, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Несмотря на это он рассчитывает, что политические партии и общественные организации поддержат его решение баллотироваться на новый срок.

Спросили у главы государства и о его потенциальных соперниках. "Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать, хотя я должен неожиданно вам сказать, что я думаю о том, что у нас политическая среда, как и экономическая, должны быть конкурентной", — заявил Путин, подчеркнув, что в России должна быть сбалансированная политическая система.

12:16 Второй вопрос — Life News, и он также касается выборов. Однако сам президент решил "обострить вопрос". Глава государства обратил внимание на журналистку из Татарстана, на плакате которой увидел надпись "Путин бай-бай". Оказалось, что не "бай-бай", а "бабай" — дедушка по-татарски. Именно так в республике, по словам корреспондентки, называют Владимира Путина.

12:14 Владимир Путин заявил, что намерен в своей предвыборной программе сосредоточиться на таких темах, как развитие инфраструктуры, вопросах здравоохранения, образования, а также повышении доходов россиян.

12:12 Первое слово дали журналистке радиостанции "Говорит Москва". Дмитрий Песков решил сменить традицию: последние годы право задавать первый вопрос доставалось журналистам кремлевского пула.



"Зачем вы идете на выборы?" — спрашивает корреспондентка.

12:11 На сцену вышел президент России Владимир Путин. "Я с собой кое-что захватил", — начал глава государства. Речь идет о показателях социально-экономического развития страны.



Как и в прошлом году, президент отказался от вступительного слова.

12:09 Зато на пресс-конференцию пришла телеведущая Ксения Собчак, в октябре объявившая о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 года.



На встречу с Владимиром Путиным она пришла в качестве журналиста. "Пообщаться и задать вопросы президенту", — рассказала Собчак о своих целях "России 24".

12:05 Еще один яркий персонаж — главный редактор приморской газеты "Народное вече" Мария Соловьенко. Она запомнилась зрителям диалогом с президентом в 2012 году, в ходе которого по-свойски назвала его Вовой: "Садитесь, Маша" — "Спасибо, Вова!"



Соловьенко впоследствии заявляла о намерении баллотироваться в президенты, но до реального участия в кампании дело не дошло. Журналистка из Владивостока и в этом году аккредитовалась на пресс-конференцию, а вот от президентских амбиций отказалась.

12:03 Право задавать первый вопрос на пресс-конференции в 2004-2006 годах получал редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов, впоследствии избравшийся в Госдуму. В 2012-м традиция прервалась: встреча с журналистами открылась вопросом от "Сноба".



Туманов все равно выступил и рассказал президенту, что из-за работы в парламенте трудится в газете как внештатник, после чего Владимир Путин назвал его "карьерюгой".

12:01 Как передает телеканал "Россия 24", все журналисты уже собрались в зале Центра международной торговли. Кто-то репетирует вопросы, кто-то делает селфи.



Каждый год многие сотрудники СМИ привлекают к себе внимание яркими табличками, плакатами, воздушными шарами и игрушками. Сегодня, например, один из журналистов принес огромную икону, а другой растянул плакат с надписью "Духовные скрепы".



Многие журналисты подготовили вопросы о международной политике, в частности ситуации в Сирии. Интересует их также и вну

11:54 В 2016 году был поставлен рекорд по числу аккредитованных журналистов — задать вопрос главе государства вызвались 1437 корреспондентов российских и иностранных изданий. На этот раз желающих оказалось еще больше — всего 1640. Только каждый тридцатый из них, по приблизительным оценкам, сможет обратиться к российскому лидеру.



Последние пресс-конференции длились по меньшей мере три часа. Самой короткой была первая из них, в 2001 году. Она длилась 1 час 35 минут. Самая долгая же состоялась в 2008-м — тогда Владимир Путин общался с прессой 4 часа 40 минут. За это время он ответил на 106 вопросов.

11:52 Изначально встречи журналистов с главой государства проводились в четырнадцатом корпусе Кремля. Восьмая традиционная пресс-конференция прошла в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Там она пройдет и сегодня.



Владимир Путин по традиции встречается с прессой в конце декабря в четверг. Прошлогодняя пресс-конференция стала исключением: она была перенесена на пятницу из- за церемонии прощания с российским послом Андреем Карловым, который был убит в Анкера вооруженным мужчиной.