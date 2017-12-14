В мероприятии также участвовали представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, руководители контролирующих органов, представители бизнес-сообщества, Московской торгово-промышленной палаты и Общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Михаил Вышегородцев рассказал о результатах своей работы по защите интересов бизнес сообщества, связанной с контрольно-надзорной деятельностью. Уполномоченный отметил рост количества поступающих к нему обращений, добавив, что анализ проблем бизнеса позволяет оценить состояние предпринимательского климата в Москве и сформировать предложения по его улучшению.

Бизнес-омбудсмен сообщил, что в прошлом году им были подготовлены инициативы в сфере контрольно-надзорной деятельности, представленные в докладе Уполномоченного Мэру Москвы за 2016 год. Реализация 23 инициатив в этой сфере способствовала оптимизации федерального законодательства, нормативно-правовой базы Правительства Москвы и деятельности органов исполнительной власти.

Серьезным достижением стала обязательная идентификация заявителя, обращающегося в контрольно-надзорные органы. Уполномоченный подчеркнул, что реализация этой инициативы исключила проблему анонимных обращений.

Уполномоченный выделил основные обращения в сфере контрольно-надзорной деятельности, поступившими от бизнеса в 2017 году. Бизнес-омбудсмен отдельно отиетил жалобы бизнеса, связанные со злоупотреблениями электроэнергетических монополистов, выставляющих в адрес потребителей счета на оплату стоимости безучетного потребления электрической энергии, значительно превышающие реальное потребление абонентов. Уполномоченный отметил эту проблему 1 декабря на публичном обсуждении правоприменительной практики Управления ФАС России по г. Москве, выступив с докладом о чрезмерном взыскании с предпринимателей стоимости безучетного потребления электроэнергии. Позиция Уполномоченного была поддержана московским УФАС, которое позднее опубликовало результаты рассмотрения антимонопольных дел в отношении хозяйствующих субъектов.

Завершая выступление, Михаил Вышегородцев сообщил, что им завершена работа над докладом Уполномоченного Мэру Москвы за 2017 год, куда вошли порядка 300 инициатив, направленных на защиту прав предпринимателей. Доклад будет направлен в уполномоченные органы, работа над их реализацией ведется на протяжении всего этого года, и будет продолжена в следующем году. Уполномоченный поблагодарил участников форума за совместную работу, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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