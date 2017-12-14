Будем здоровы

Американские ученые раскрыли способ, которые позволяет заставить мозг думать, что голодный организм не хочет есть.

Учёные из Пенсильванского университета выяснили, что, если человек в течение дня ест небольшими порциями, в его мозгу подавляются отвечающие за чувство голода нейроны.

Биологи изучали связь между нейронами гипоталамуса, который отвечает в числе прочего за чувство голода, с изображением, запахом, а также вкусом еды.

В рамках эксперимента учёные кормили голодных лабораторных мышей ароматизированным гелем, в котором не было питательных веществ. Несмотря на то что сначала это подавило соответствующий участок гипоталамуса, спустя пару минут их мозг снова начал испытывать чувство голода. Однако когда грызунам снова дали "пустой" гель, гипоталамус уже не реагировал на этот вкус.

На третьем этапе исследований мышам вводили гормоны, которые вырабатываются при пищеварении: пептид YY, амилин и холецистокинин. Несмотря на то, что животные не получили питательных веществ, они ощущали сытость.

Авторы исследования продолжат изучение влияния гормонов на чувство голода и надеются научиться "обманывать" мозг. Ученые уверены, что они смогут помочь людям в борьбе с ожирением

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