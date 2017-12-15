Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка. Сообщение опубликовано на сайте регулятора.

В рамках мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка и повышению его финансовой устойчивости Банк России выступит в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

Функции временной администрации по управлению банком возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Отмечается, что что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

"Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка". – говорится в сообщении.

Промсвязьбанк занимает 9-е место по величине активов среди российских банков и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций. "Автовазбанк", санируемый Промсвязьбанком, продолжает функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

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